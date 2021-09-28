Yargı, Kanal İstanbul güzergâhı yakınındaki bölgede yapılaşmaya izin vermedi

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Yargı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tartışmalı Kanal İstanbul güzergâhına yakın konumdaki Başakşehir, Hoşdere’de “lojistik bölge”sini ‘konut alanı’na çevirerek bölgede yapılaşmayı artırmasına “dur” dedi ve bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarının telafisi güç sonuçlara yol açacağına dikkat çekti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda ise bölgede nüfusun artacağının altı çizildi. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi avukat Eda Kurt, “Hiçbir rant fırsatını kaçırmıyorlar” dedi.

Bakanlık, imar planı hazırlayarak Hoşdere’deki 8.3 hektarlık “lojistik bölge” tanımlı alanı “kentsel ve yerleşik alan” fonksiyonuna aldı. Alan, şu an boş konumda. Avukat Eda Kurt da imar planlarının nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğunu ve planların kamu yararına aykırı olduğunu belirterek planların iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda imar planlarının “şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı” sonucuna varıldı. Mahkeme de imar planlarının oybirliğiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘BÖYLE KARARLAR GECİKMEMELİ’

Süreci gazetemize değerlendiren Eda Kurt, “Kanal İstanbul proje alanına oldukça yakın mesafede ve lojistik bölge olan bir alanla ilgili apar topar imar planı değişikliği yapılarak burası konut alanına çevrilmiştir. Hiçbir rant fırsatının kaçırılmaması ve plan değişikliğinin açıkça kamu yararına aykırı olduğu yönündeki bilimsel bilirkişi heyet raporu yürütmenin durdurulması kararlarının bu tür davalar için ne kadar önemli ve gecikmeksizin verilmesi gereken kararlar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hukuksuzluğun, kamu yararına aykırı ve keyfi uygulamaların her zaman karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.