Yargı, Seferihisar’daki JES’e “Dur” dedi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Valiliği’ne karşı açılan Orhanlı Köyü Kültürdoğa Gençlik ve Spor Kulübü, Seferihisar Kavakdere Köyü Sulama Kooperatifi ile Doğa Derneği’nin müdahil olduğu davalarda karar çıktı. İzmir 1. İdare Mahkemesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün taleplerini haklı buldu. Mahkeme Seferihisar Yeniköy mevkiinde jeotermal kaynak arama, Kavaklı, Akyar ve Ilıkpınar’da işletme faaliyetleri için verilen ruhsatlara ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

SU KAYNAKLARINI TEHDİT EDİYOR

Davalardan ilki İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın verdiği jeotermal enerjisinin sera ısıtmasında kullanılmasına yönelik faaliyetlere ilişkin ruhsatın iptali talebiyle açıldı. Dava gerekçesinde ruhsat alanının Ürkmez Barajı ve Tahtalı Barajı’nın kısa ve uzun mesafe koruma alanında kaldığı belirtildi. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bu¨tu¨nu¨ Çevre Düzeni Plan hükümleri ve İZSU Havzaları Yönetmeliği gereği jeotermal arama ve işletme faaliyetinin izin verilecek faaliyetler arasında yer almadığı, jeotermal sondaj çalışmalarında tehlikeli atık niteliğinde ağır metal içeren oldukça yüksek miktarda akışkanın yüzeye çıkacağı ve bu atıkların su kaynaklarına sızma riski oluşturacağı ifade edildi.

Arama faaliyetine ilişkin ruhsatın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek işlemin iptali istemiyle açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi yapılan itirazı haklı buldu.

İkinci dava ise Seferihisar Yeniköy mevkiine ilişkin İzmir Valiliği tarafından düzenlenen jeotermal kaynak arama ruhsatına ilişkin işlemin iptali talebiyle açıldı. Bu davada da İZSU Genel Müdürlüğü’nün ortaya koyduğu gerekçeler doğrultusunda dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

Mahkemenin her iki davaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, mevzuatta belirtilen yatırım çakışması ile ilgili kamu yararı açısından öncelik ve önem tespitinin yapılmadığı, halk sağlığı ve halkın içme suyu ihtiyaçlarının kamu yararı açısından öncelikli olduğu ve haliyle dava konusu faaliyetlerin su havzaları için telafisi mümkün olmayan tehdit oluşturabilme potansiyeli içermesi nedeniyle kamu yararına uygun olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

BAŞKAN SOYER: HAKLILIĞIMIZ KANITLANDI

Her iki davanın da hukuk zaferiyle sonuçlanmasının umut verici olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin havasını, suyunu, topraklarını korumak için verdikleri mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını dile getirdi. Başkan Soyer kararı, “İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 1586 sayılı jeotermal kaynak arama ve 2150 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular işletme ruhsatlarının iptali için açılan davaları kazandık. Mücadelemizin haklılığı yargı kararıyla da kanıtlandı. İçme sularımızı zehirleyecek, halkımızın sağlığını tehdit edecek bir girişimi el birliğiyle engelledik” sözleriyle yorumladı.