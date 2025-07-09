Yargıda İmamoğlu telaşı: Diploma davasındaki dosyası beraberindeki 27 kişiden ayrılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘mali soruşturma’ kapsamında 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta iptal edilen diploması hakkında açılan davada tefrik (ayırma) kararı verildiği ortaya çıktı. Buna göre, İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen 27 kişinin dosyaları İmamoğlu’nun dosyasından ayrıldı ancak yalnızca mamoğlu’na dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tefrik kararında, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin ifadelerinin tamamlanmadığı, şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği ve soruşturmanın sürüncemede kalmaması için ayırma kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

24 Haziran tarihli Başsavcılık kararının ardından İmamoğlu’nun diploması sebebiyle devam eden soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da iddianame hazırlandı. "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti” ifadelerine yer verilirken İmamoğlu’nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi ve siyasi yasak istendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi ise İmamoğlu’nun dava kapsamında 11 Eylül saat 13.00’da hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı.

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Nisan’da verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

istanbul Üniversitesi, 13 Haziran'a yetiştiremeyip ek süre talep ettiği belgeleri ancak 3 hafta sonra mahkemeye sunarken yaklaşık 500 sayfalık belgelerde, İşletme Fakültesi dekanının sağlık sorunları değil diploma iptal sürecinden dolayı istifa ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Son HSK atamalarıyla, davaya bakan mahkeme heyeti ise 20 Haziran’da dağıtılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 22 Şubat’ta İmamoğlu’nun devam eden diploma sürecine yönelik başlattığı soruşturmada 4 Temmuz’da iddianamenin hazırlandığını duyurmuştu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.