Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yargıda kurultay davası bilmecesi... Mahkeme, Yargıtay'a başvurdu!

Yargıda kurultay davası bilmecesi... Mahkeme, Yargıtay'a başvurdu!

11.07.2025 15:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yargıda kurultay davası bilmecesi... Mahkeme, Yargıtay'a başvurdu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasını görmesi yönünde karar verdiği Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay'a başvurdu. Mahkeme, istinafın kararının bozulmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) avukatının talebi üzerine, kurultay davasının gelecek duruşmasının tarihi, dün 8 Eylül'den 15 Eylül tarihine ertelendi.

Öte yandan dava dosyası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen ‘görevsizlik’ kararıyla dosya hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi. 

İSTİNAF'IN KARARI YARGITAY'A TAŞINDI

Ancak, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultay davasında kendisini görevli kabul eden istinaf kararına karşı Yargıtay'a 'kanun yararına bozma' başvurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, 30 Haziran'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. 

Mahkeme, davayı kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek 8 Eylül'e ertelemişti. 

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine dün, 8 Eylül 2025’ten 15 Eylül 2025’e erteledi.

İlgili Konular: #yargıtay #dava #mahkeme #38. Olağan Kurultay

İlgili Haberler

Son Dakika... Tarihi değişmişti: CHP'nin Kurultay davasında kritik gelişme!
Son Dakika... Tarihi değişmişti: CHP'nin Kurultay davasında kritik gelişme! Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.
Son dakika... CHP Kurultay davasında tarih değişti!
Son dakika... CHP Kurultay davasında tarih değişti! Son dakika gelişmesi... CHP’nin avukatının talebi üzerine CHP kurultay davası 15 Eylül 2025’e ertelendi.
Son dakika... CHP kurultayı davasında yeniden 'görevsizlik' kararı
Son dakika... CHP kurultayı davasında yeniden 'görevsizlik' kararı Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar "görevsizlik" kararı verdi.