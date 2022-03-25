Yargıdan MHP'li belediye ve TÜGVA'ya kötü haber

25 Mart 2022 Cuma, 16:15

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait kafeyi beş yıllığına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz devretmesine CHP’liler karşı çıkarak dava açmıştı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, davada Manisa 1. İdare Mahkemesi 2021 Kasım ayı içerisinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

CHP'li Meclis üyeleri Bülent Mersinli ile Yenal Yıldırım'ın itirazlarını kabul eden Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararında, TÜGVA'nın mahalli idare ya da kamu ve kurum kuruluşu olmadığı vurgusu yapılarak, kafenin vakfa devrinin hukuka uygun olmadığı belirtilmişti.

Yürütmeyi durdurma kararının ardından MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Mahkemesi'ne 11 Kasım tarihinde itirazda bulunmuş, ancak mahkeme Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMANIN ARDINDAN...

Kafenin 5 yıllığına TÜGVA'ya devredilmesi konusunda ilk olarak yürütmeyi durdurma kararı veren Manisa 1. İdare Mahkemesi, ikinci bir karara daha imza atarak devir konusunda alınan meclis kararını tamamen iptal etti.

Manisa 1. İdare Mahkemesi 24 Şubat tarihinde oy birliğiyle aldığı karar ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2021 tarihindeki aldığı meclis kararını TÜGVA'nın mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluş olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Kararda belediyelerin kendi taşınmazlarını asli görev ve hizmetlerinden kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile kamu kurum, kuruluşlara devredebileceği vurgusu yapıldı.

Kararda ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğu da ifade edildi.

"TÜGVA VAKFI'NIN UMUTLARI BİTTİ"



Davacı Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Yenal Yıldırım'ın avukatı Yiğit Can Özcan, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar ile hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem de TÜGVA Vakfı'nın umutlarının bittiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

*Manisa Büyükşehir Belediyesi hukukun arkasından dolarak bir şeyler yapmaya gayret gösterdi. Ancak buna yargı izin vermedi. Birincisinde yürütmeyi durdurduk, ikincisinde ise meclis kararını iptal ettirerek zaferimizi taçlandırdık.

*Artık tüm umutları tükendi. Umutları olan TÜGVA, kafeye astığı levhasını hala indirmemişti. Şimdi artık o levhayı tamamen sökecekler. Kafeyi tamamen boşaltacak ve eski haline geri getirecek.

*Eğer boşaltmaz ve levhayı indirmezlerse hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hem de ilgili vakıf ve yetkililer hakkında Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na ‘Görevi Kötüye Kullanmaktan' haklarında suç duyurusunda bulunacağız.”

"HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞUN YANLIŞIN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Davacı Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Bülent Mersinli'nin avukatı ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ise, verilen kararın hukuki bir zafer olarak değerlendirerek, “Haklı mücadelemizin hukuki zaferle sonuçlanmasından mutluyuz, gururluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü hukuksuzluğun yanlışın karşısında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Bülent Mersinli ise, TÜGVA karşısında alınan karar ile artık hem Manisa'da hem de Türkiye'nin bir çok ilinde iktidara yakın olan vakıfların belediyelerden çıkar sağlamasının önüne geçtiklerini ifade etti.

CHP'li Mersinli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin artık diğer illerdeki buna benzer durumlara emsal niteliğinde olacağını düşünüyoruz.

*Artık TÜGVA Manisa'da bir yerde barınamaz ve bir belediyeden çıkar sağlayamaz. Manisalının malı Manisa'da kaldı”

*Davacı CHP'li Meclis üyesi Yenal Yıldırım ise şöyle konuştu: “Verilen bu karar Cumhur İttifakı sayesinde arkasında iktidarın gücünün olduğunu sanan MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e verilen en büyük cevaptır.

*Bundan sonra Cumhur İttifakı'nın Manisa için aldığı her olumsuz kararın karşısında olmaya devam edeceğiz.