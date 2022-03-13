Yargıdan 'zeytinlik protestosuna' açılan soruşturmaya takipsizlik kararı

13 Mart 2022 Pazar, 15:00

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinliklerin de olduğu Akbelen ormanında kömür madeni açmak isteyen YK Enerji şirketinin 7. Zeytin Şenliği’ne sponsor olmasını protesto ederken gözaltına alınan çevreci Deniz Gümüşel hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret’ suçlarından açılan soruşturmada, ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı.

Kararda, çevre kirliliğinin dünyada sorun hale geldiği değerlendirmesi yapılarak eylemin çevre duyarlılığı kapsamında olduğu belirtildi. Gümüşel, “Haklı mücadelemizin hukuki bahanelerle bastırılmak istenmesine karşı hukuk sisteminin kendi içinden verdiği güzel bir cevap” dedi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Zeytinliklerin de olduğu Akbelen ormanında kömür madeni açmak isteyen YK Enerji’nin 7. Zeytin Şenliği’ne sponsor olmasını protesto eden Deniz Gümüşel, gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Gümüşel, 14 Kasım 2021 tarihinde yaşanan olayda, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye, İkizköy’de 35 bin zeytin ağacının kesilmek istendiğini belirterek “Siz, bunu kesmek isteyen firmanın sponsorluğunda hasat şenliği yapıyorsunuz” demişti.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Gümüşel hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret’ suçlarından soruşturma açılmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşel hakkındaki soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verdi. Kararda, Gümüşel’in “Zeytin katili YK Enerji, gerçekleri söyle. Beni susturuyorlar. En kolayı bu” sözlerinin ve taşıdığı “Zeytin katili kömür” yazılı pankartın, çevre kirliliği ve çevrenin yok edilmesine karşı bir tepki mahiyetinde olduğu belirtilerek, “Günümüzde bu sorunun, yani çevre kirliliği ve doğal ortamın bozulmasının tüm insanlığın ve dünyanın sorunu haline geldiği…, yapılan eylemin çevre duyarlılığı kapsamında kaldığı” değerlendirilmesi yapıldı.

Kararı değerlendiren Gümüşel, “Haklı mücadelemizin hukuki bahanelerle bastırılmak istenmesine karşı hukuk sisteminin kendi içinden verdiği güzel bir cevap” dedi.