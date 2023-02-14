Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı seçilen Hüseyin Canan kimdir?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:24

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından seçim yapıldı. Seçimlerin 25'inci turunda Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin başkanı oldu. Hüseyin Canan'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN CANAN KİMDİR?

Hüseyin Canan, 1962 tarihinde Yozgat'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Canan, Çorum hakim adayı olarak mesleğe başladı. Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.