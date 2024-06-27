Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Battal Yılmaz seçildi
Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçildi.
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 26 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçilmiştir" denildi.
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