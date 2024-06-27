Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Battal Yılmaz seçildi

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçildi.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 07:25
Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Battal Yılmaz seçildi
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Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 26 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire üyesi Battal Yılmaz seçilmiştir" denildi.

 

 


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