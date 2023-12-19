Yargıtay, Akıncı üssü davasında verilen cezaları onadı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:40

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin örgütün sözde sivil imamları ile darbeyi yöneten askerlere verilen 77’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Buna göre, FETÖ’nün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile dönemin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, dönemin Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141. Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, üssün Harekat Plan Subayı eski binbaşı Murat Bicil, darbe girişiminde Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143. Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut; TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk ve F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı’na suikasta teşebbüs" ve 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen toplam 77’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıklara ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen 3 bin 865 yıl 6’şar ay hapis cezaları da hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar Mustafa Altunay ve Fatih Arslan hakkındaki kamu davalarının reddine ilişkin kararları onadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül ile eski üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan’a verilen 3’er kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 600 yılı aşkın süreli hapis cezaları onandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan’a da "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlarından verilen 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onay verildi. Başkanlığı, bombalanması için lazer poduyla işaretlediği belirlenen sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Ekrem Aydoğdu hakkındaki 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis de onandı.

Cumhurbaşkanlığı Saraı Kavşağı’nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit’e verilen 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen darbeci eski pilot Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na verilen 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar’a verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da onandı.