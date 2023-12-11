Yargıtay’dan dönmüştü: HEDEP yeni kısaltmasını duyurdu

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:51

Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzediği gerekçesiyle değiştirilmesini istediği HEDEP kısaltmasını değiştirdi.

Kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilirken partinin açık adında bir değişiklik yapılmadı. Parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasi parti "Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz!" ifadelerini kullandı.