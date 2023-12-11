Yargıtay’dan dönmüştü: HEDEP yeni kısaltmasını duyurdu

HEDEP’in kısaltması değiştirildi. Buna göre, parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:51
Yargıtay’dan dönmüştü: HEDEP yeni kısaltmasını duyurdu
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Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzediği gerekçesiyle değiştirilmesini istediği HEDEP kısaltmasını değiştirdi. 

Kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilirken partinin açık adında bir değişiklik yapılmadı. Parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasi parti "Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz!" ifadelerini kullandı. 


HEDEP yargıtay DEM

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