Yargıtay’dan dönmüştü: HEDEP yeni kısaltmasını duyurdu
HEDEP’in kısaltması değiştirildi. Buna göre, parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı.
Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzediği gerekçesiyle değiştirilmesini istediği HEDEP kısaltmasını değiştirdi.
Kısaltma değişikliği için hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilirken partinin açık adında bir değişiklik yapılmadı. Parti adındaki ‘demokrasi’ sözcüğü kısaltmaya taşındı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısaltması DEM Parti olarak belirlendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasi parti "Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz! pic.twitter.com/FOF7utVhJ4— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 11, 2023
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