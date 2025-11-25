Yargıtay’ca terör örgütü sayılan hilafetçi Hizbuttahrir gençlere yönelik ‘Selefilik’ çalışmalarını sürdürüyor

40 farklı ülkede “hilafet devletini yeniden kurmak” hedefiyle örgütlü hareket eden, Türkiye’de Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir, çalışmalarını gençlere yönelik genişletiyor. Hizbuttahrir, 27 Temmuz 2025’te Başkent Ankara’da Ebuhanzala grubu ile ortak düzenlediği eylemin ardından, diğer cemaatlerle işbirliğine girişmişti. Örgütün bu işbirlikleriyle, İsrail’in Gazze’de uyguladığı ablukanın yarattığı öfke ve kızgınlığı kullanarak, kendisini diğer cemaatlerin üst çatısı olarak kabul ettirmeye çalıştığı belirtiliyor.

GENÇLERİ KISKAÇ ALTINA ALIYORLAR

Örgüt, bu girişimle birlikte gençlere yönelik de çalışmalarına hız verdi. Hizbuttahrir; Türkiye ayağı Köklü Değişim dergisinin gençlik yapılanması aracılığıyla yurt genelinde “Neslini ve geleceğini İslam ile koru” adlı bir kampanya başlattı. Gençlik yapılanması bugüne değin; Ankara, Bursa, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Aksaray’da çeşitli panel ve stant çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan panellere 18 yaş altı çocuklar ile 18 ila 25 yaş aralığında gençlerin katıldığı saptandı.

GENÇLERE SELEFİLİK AŞILANIYOR

Panellerde gençlere, laik/seküler yaşamın “ahlaksızlık” getirdiği, yükselişin “İslamlık” dininde olduğu, bunun için hilafet devletinin kurulması gerektiği aktarılıyor. Panellerde; “zina”, “uyuşturucu alışkanlığı”, “gelecek kaygısının” laik/seküler düzenin sonucu olduğu savunularak, kurtuluşun “vahiyin (tanrısal buyruk) rehberliğinde” kurulacak bir “İslamlık düzenin” kurulmasıyla olanaklı olduğu iddia ediliyor. Bu düzenin sağlanması için İslam hukukunun (şeriat) yaşamı tüm yönleriyle düzenlemesi ve devlete egemen kılınmasıyla sağlanacağı vurgulanıyor. Gençlik yapılanmasının kent merkezlerinde kurduğu stantlarda ise “Gençliğimizi kaybediyoruz. Çare İslam nizamındadır” sloganıyla broşürler dağıtılıyor.

ANTALYA’DA ‘HİLAFET’ ÇIĞIRTKANLIĞI

Köklü Değişim Dergisi Antalya Temsilciliği ise önceki gün Antalya’da dikkat çeken bir Gazze konferansı düzenledi. “Barışın arka planı ve Gazze’nin geleceği” başlıklı konferansa Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri de konuşmacı olarak katıldı. Konferansta; ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce kabul edilen 20 maddelik planına tepki gösterildi. Söz konusu planın barış getirmeyeceğinin savunulduğu konferansta; “Filistin’in ümmetin cephesi” olduğu vurgulanıp, tek çözümün hilafet devletinin kurulmasında olduğu savunuldu. Konferansın sonunda ise “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganı atıldı.