Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin davasında görüş: Avcı’nın cezasının onanması istendi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 21:49

Güncelleme: 05.07.2023 - 21:49

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Temmuz 2020’de Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldü. Avcı, Gültekin’i boğduğunu, varile koyarak yaktığını ve ardından üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Yargılama sonucu Avcı hakkında müebbet hapis cezası verilse de haksız tahrik indirimi uygulanarak cezası 23 yıla düşürüldü. Kardeşi Mertcan Avcı ise beraat etti. Karar istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, Avcı’ya verilen haksız tahrik kararı kaldırıldı ve Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARDEŞİN CEZASINA BOZMA İSTEMİ

Yargıtay’a taşınan dosyada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görüşünü sundu. Buna göre Cemal Metin Avcı hakkındaki temyiz itirazlarının reddedilmesi, verilen cezanın usul ve yasaya uygun olduğu ve onanması gerektiği kaydedildi. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan beraatına yönelik itiraz reddedilmesi yönünde görüş bildirilirken, “suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek” suçundan verilen cezanın ise bozulması istendi. Görüşte, Mertcan Avcı’nın “gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi olarak ne surette nitelendirildiğinin hüküm yerinde yeterince açıklanmadığı” belirtildi.