Yargıtay’da 2025’in ilk yarısındaki dosya sayıları açıklandı: Borçlarda bekleyen dosya sayısı arttı

Yargıtay dairelerinde 2025 yılının ilk yarısında bakılmakta dava dosyası (derdest) sayısı kapsamında; ceza daireleri arasında en çok dosya sayısı 54 bin 723’le 3’üncü Ceza Dairesi oldu. Hukuk Daireleri kapsamında ise en fazla derdest dosyaya sahip daire ise 15 bin 33 dosyayla 4’üncü Hukuk Dairesi olarak kayda geçti. 3’üncü Ceza Dairesi devlete ve anayasal düzene karşı suçlara bakarken; yakında zamanda milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararını tanımamasıyla gündeme gelmişti. 4’üncü Hukuk Dairesi ise borçlarla ilgili dosyalara bakıyor.

Yargıtay dairelerinde 2025 yılının ilk yarısındaki dosya sayısı önceki gün Resmi Gazete’den açıklandı. Açıklanan verilere göre; Yargıtay Ceza Dairelerinde 308 bin 798 dosya 2024’ten devredilirken, 53 bin 672 dosya 2025’te geldi. Bu dosyaların 98 bin 587’si ilk 6 ay içinde karara bağlanırken; 263 bin 883’ü derdest (bakılmakta olan dava) durumda.

HUKUK DAİRELERİNDE 55 BİN DOSYA DERDEST DURUMDA

Yargıtay Hukuk Dairelerinde ise 62 bin 680 dosya geçen yıldan devrederken, 58 bin 612 dosya bu yılın ilk yarısında gelip, 66 bin 180 dosya ise karara bağlandı. 55 bin 112 dosya ise derdest olarak sürüyor. Yargıtay Genel Kurulu’nda geçen yıldan bin 453 dosya devrederken, 703 dosya bu yıl genel kurula geldi. Genel Kurul bu yıl içinde 623 dosyayı karara bağlarken, halihazırda bin 513 dosya ise derdest durumda.

BAŞSAVCILIĞA 77 BİN DOSYA İLK YARIDA GELDİ

20 bin 48 dosya geçen yıldan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrederken, 77 bin 68 dosya bu yılın ilk yarısında başsavcılığa getirildi. Başsavcılık ilk yarıda 66 bin 893 dosyayı karara bağlarken, 30 bin 223 dosyayı ise halihazırda incelemelerini sürdürüyor.

CEZA DAİRELERİNDEKİ DERDEST DOSYALARIN YÜZDE 21’İ 3’ÜNCÜ CEZA’DA

Verilerde; Yargıtay Ceza Daireleri arasında derdest dosya sayısı kapsamında en fazla dosya 3’üncü Ceza Dairesi’nde bulunuyor. 3’üncü Ceza Dairesinde halihazırda 54 bin 723 dosya derdest durumdayken, bu sayı 12 ceza dairesindeki toplamın yüzde 21’ini oluşturuyor. 3’üncü Ceza Dairesi; devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile casusluk, örgüt, Cumhurbaşkanına suikast, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar vb. suçlara ilişkin dosyaları incelemekle görevli.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN DAİRE

3’üncü Ceza Dairesi yakın zamanda; milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin “ihlal” kararını kabul etmeyip, mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması kararıyla gündeme gelmişti. Ayrıca; nisan ayı içinde 3’üncü Ceza Dairesi’ne 9 yeni üye ataması yapılıp, 4 üyenin görev yerinin değiştirilmesi de dikkat çekmişti.

HUKUK DAİRELERİNDE DERDEST DOSYALARININ YÜZDE 27’Sİ 4’ÜNCÜ HUKUK’TA

Yargıtay Hukuk Daireleri arasındaki en fazla derdest dosya sayısı ise 4’üncü Hukuk Dairesi’nde bulunuyor. 4’üncü Hukuk Dairesi’nde 15 bin 33 derdest dosya bulunurken, bu sayı 12 hukuk dairesindeki toplamın yüzde 27’sini oluşturuyor. Borçlar-Ticaret Hukuku alanındaki dosyalara bakan 4’üncü Hukuk Dairesi; haksız fiil tazminatı, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat ve sigorta hukuku konularında görevli.