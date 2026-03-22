Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için seçimler hala tamamlanmadı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün'ün görev sürelerinin dolmasının ardından, Yargıtay'da YSK'nın üç üyeliği için 19 Ocak'tan itibaren belirli aralıklarla seçimler yapılıyor, ancak sonuç alınamıyor.

Belirli aralıklarla yapılan seçimde 12 aday yarışırken, geçen haftalarda aday sayısı 9'a düşmesine rağmen, üyelerden hiçbiri 337 olan Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu olan 170 oya ulaşamadı. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Nurullah Bodur, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen seçime, bu hafta içi devam edilmesi bekleniyor.

DANIŞTAY KONTENJANINDAN 3 ÜYE BELLİ OLDU

YSK'ya Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçimle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.

YENİ ÜYELERİN TAMAMI SEÇİLENE KADAR ESKİ ÜYELER GÖREVE DEVAM

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

GÖREV SÜRESİ 6 YIL

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyeler 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor.

Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.