Yargıtay’dan emeklilere bloke kıskacı: Sosyal devlet ilkesi zedeleniyor

Yargıtay, 21 Mart’ta emeklileri yakından ilgilendiren bir içtihadı birleştirme kararı vererek borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarına bankalar tarafından bloke konulabilmesinin önünü açtı. Yurttaş Birlikteliği Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Turhan İçli, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yaptı. İçli, kararla birlikte Anayasa ve ilgili yasaların çeşitli maddelerinin delindiğini, sosyal devlet ilkesinin tahrip edildiğini söyledi.

Yargıtay, 21 Mart’ta emeklileri yakından ilgilendiren bir içtihadı birleştirme kararı vererek kredi borçlarını ödeyemeyen emeklilerin maaşlarına bankalar tarafından bloke konulabilmesinin önünü açtı. Emekliler, 17 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara yoğun tepki gösterirken, bağlayıcı ve kapsayıcı olan içtihadı birleştirme kararına yönelik herhangi bir itiraz yolu bulunmuyor.

Yurttaş Birlikteliği Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Turhan İçli, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yaptı. Yargıtay’ın bu yıl aldığı kararı banka ve emekliler arasında yapılan anlaşmaya dayandırdığını söyleyen İçli, Yargıtay’ın yıllar önce aldığı bir başka içtihadı birleştirme kararıyla bankaların emekli aylıklarına yönelik müdahalesini reddettiğini anımsattı. İçli, “O zaman sosyal devlet anlayışına ve evrensel hukuk ilkelerine daha uygun bir karar verilmişken bu sefer aksi yönde karar verildi” dedi.

‘SOSYAL DEVLET İLKELERİ TAHRİP EDİLDİ’

Yargıtay kararına tepki gösteren İçli, “Banka bloke koymakla yetinmiyor. Sonuçta virman yetkisini de veriyorsunuz siz ona. Diyelim ki sizin bir maaş hesabınız bir de kredi hesabınız var. Banka bir hesaptan ötekine, yani kredi hesabına aktarıp kendi alacağını tahsil ediyor. Bu yolu açmış oluyor Yargıtay bankalara” dedi. Sosyal devlet ilkesinin tahrip edildiğini vurgulayan İçli, “Çünkü anayasanın başlangıç ilkelerine aykırı. Anayasaya göre, vatandaşların refahını ve onurlu yaşamını sağlamayı devlet garanti ediyor. Devletin, vatandaşın refahını sınırlayacak ekonomik, kültürel, siyasal engelleri ortadan kaldırma yükümlülüğü var. Anayasa, yurttaşın maddi ve manevi koşullarını düzeltmeyi, gelişmesini sağlamayı devletin yükümlülüğüne vermiş” diyerek kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

YARGITAY ÖNÜNDE EYLEM YAPACAKLAR

Kararın, “İcra ve İflas Yasası ile SGK Yasası’nın emekli aylıklarının icra edilemeyeceğini belirten maddelerine de aykırılık bulundurduğunu” söyleyen İçli, “Tüm bu anayasa maddeleri ve yasa maddeleri delinmiş oluyor. Halbuki evrensel tüketici hakları veya bizim tüketici koruma yasamız açık bir şekilde bu sözleşmeleri geçersiz kabul ediyor. Aydınlatılmış olan diye bir madde var. Siz bir sözleşme imzalanırken yeterince aydınlanmış olmalısınız. Yoksa özgürce sözleşme yapmış olmazsınız. Yargıtayın güçsüzden değil güçlülerden, derneklerden değil bankalardan, sosyal devletten değil vahşi kapitalizm düzeninden yana tavır koymuş olduğunu düşünüyoruz” tepkisini gösterdi. İçli, Yurttaş Birlikteliği Platformu olarak Yargıtay’ın söz konusu kararı karşısında bugün Ankara’da eylem yapacaklarını da söyledi. Platform, saat 11.00’de Yargıtay Binası önünde toplanarak basın açıklaması yapacak.