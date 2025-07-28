Yargıtay, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin kurucu üyeliğini, parti üyeliğini ve genel başkanlığını düşürdü

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larıyla Suriye'deki silahlı gruplara gönderilen mühimmatla ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Bu davada 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası aldı.

NURULLAH EFE'YE 1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Ancak Yargıtay, Erdoğan'ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olması nedeniyle yargılamanın Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yapılması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Bu kararın ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'teki karar duruşmasında Nurullah Efe'yi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirdi.

YARGITAY: HKP GENEL BAŞKANI EFE'NİN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ SONA ERDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HKP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2025 tarihinde yapılan 6. Olağan Kongre'de Genel Başkan olarak seçilen Nurullah Efe'nin güncel adli sicil kaydının incelenmesinde Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18 Ekim 2023 gün ve 2021/776 Esas, 2023/1192 Karar sayılı ilamı ile mahkûm edildiği anlaşılmakla; anılan mahkûmiyet kararının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle ilgilinin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak parti organlarındaki görevleri sonlandırılarak partiniz sicil kaydına işlenmiştir."

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, 15 Haziran'da yapılan kongrede MYK üyesi olarak seçilen Erdal Kopal'ın da üyelik ve yöneticiliğini, hakkında verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının kesinleştiği gerekçesiyle düşürdü.

"YARGITAY'IN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildirimine sert tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtelim ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partimize emir ve talimat verme yetkisi yoktur. Hele hele kendisini parti yetkili organları yerine koyarak partinin içişlerine doğrudan müdahale içeren, genel başkan ve diğer yöneticilerimizin görevlerinden ya da üyelikten düşürülmesi gibi bir karar verme yetkisi de yoktur.

Partimize gönderilen yazıda 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi gereğince işlem yapıldığı' bildirilmiştir. Oysa genel başkanımız ve MYK üyemiz hakkında ileri sürülen 'engeller' anılan maddede sayılan hallerin hiçbirine uymamaktadır. Genel başkanımız için ileri sürülen mahkûmiyet hükmü; MİT Tırları ile silah taşınmasının savaş suçu olduğundan bahisle, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne partimiz tarafından yapılan başvuru nedeniyle, AKP'giller'e hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük ertelemeli bir cezadır. MYK üyemiz Erdal Kopal için ileri sürülen mahkûmiyet hükmü ise DİSK Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 günlük ertelemeli bir cezadır.

Oysa 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesinde bir takım yüz kızartıcı suçlar sayıldıktan sonra 'Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar'ın siyasi partilere üye olamayacakları öngörülmüştür. Bizim yöneticilerimizin ne bir yüz kızartıcı suçları vardır ne de haklarında hukuksuz yere verilmiş olan mahkûmiyet hükümleri 5 yıl ve üzeridir. Hal böyle olunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın keyfi işlemler tesis ettiği çok açıktır. Daha doğrusu bu işlemler yok hükmündedir."

"YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK DÜZENİNE GÖRE AKP İLE HKP EŞİT HAKLARA SAHİPTİR"

Açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görev ve yetkilerinin Anayasa ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile sınırlı olduğu vurgulanarak, tespit ettiği bir aykırılık durumunda doğrudan işlem tesis etmek yerine partiye bildirimde bulunup düzeltilmesini istemesi, aksi takdirde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak ihtar kararı talep etmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu işlemiyle, geçmişte Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen bir kararın esas alınarak Anayasa Mahkemesi'nden ihtar istendiği örneği hatırlatıldı. HKP, bu kararın Yargıtay'ı da bağladığını ifade ederek, "Yürürlükteki hukuk düzenine göre AKP ile HKP eşit haklara sahiptir. Farklı uygulama kararın hukuki değil siyasi olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.

"ÖNÜMÜZE ÇIKARTILACAK HER TÜRLÜ ENGELİ AŞACAĞIZ"

Parti, yapılan işlemleri "siyasi" olarak nitelendirerek seçim süreçlerinde kendilerine yönelik engellemelere dikkati çekti.

Açıklamada, "Geçmişte de keyfi ve kanunsuz uygulamalarla partimizin seçimlere girmesi engellenmişti. Buna karşı yürüttüğümüz hukuki ve fiili mücadele ile tüm engelleri aşa aşa, bileğimizin hakkıyla seçimlere katılma hakkımızı kazandık. Bundan sonra da önümüze çıkartılacak her türlü engeli aşacağız. Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın mutluluğu için demokratik, laik, tam bağımsız bir Türkiye yolunda yürüttüğümüz demokratik halk iktidarı mücadelemizi başarıya ulaştıracağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Nurullah Efe, daha önce de benzer suçlamalarla yargılanmış; bu yargılamalar sonucunda toplam 14 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ve siyasi yasak almıştı. Söz konusu cezalar, halen istinaf aşamasında değerlendiriliyor. Öte yandan Efe hakkında devam eden diğer davalarda ise toplam 51 yıl 4 ay hapis cezası talep ediliyor.