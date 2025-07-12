Yargıtay kararını verdi: Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı

Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin açtığı babalık davasında gazeteci Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi.

Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay da babalık iddiasını kesin olarak reddetti. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından kararı duyurdu.

YARGITAY KESİN OLARAK REDDETTİ

Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi.

Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı.

Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını açıkladı.