Yargıtay, sokakta kadınların fotoğrafını çekmeye 5 yıl hapis cezasını onadı
Ankara'da sokakta kadınların fotoğrafını çeken erkeğe verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Ankara’da bir kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli kameraya çeken şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.
Zanlıya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz” diyerek mahkemenin hükmünü onadı.
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