Yargıtay’a 4 yeni üye: ‘Rüşvet’ mektubunu yazan da aralarında!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Yargıtay’a seçilen 4 yeni üyeyi duyurdu. Seçilenler arasında HSK’ye ‘rüşvet’ mektubu yazan İsmail Uçar da bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay üyesi seçilen isimleri duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 17, 2024
Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığını, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe yazmıştı.
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