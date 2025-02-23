Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:46

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:46

İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okulların durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" açıklamasını yaptı.