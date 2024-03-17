Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde çeşitli törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar için hazırlıklar sürerken tatil soruları gündeme geldi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?
Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı güne kısa bir süre kala, öğrenciler, veliler ve çalışanlar; "18 Mart okullar tatil mi?" soruna yanıt arıyor.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bu yıl yalnızca Çanakkale'deki eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu!
- Bir ceset daha bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!