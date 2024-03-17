Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:02

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı güne kısa bir süre kala, öğrenciler, veliler ve çalışanlar; "18 Mart okullar tatil mi?" soruna yanıt arıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu yıl yalnızca Çanakkale'deki eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.