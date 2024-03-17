Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde çeşitli törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar için hazırlıklar sürerken tatil soruları gündeme geldi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:02
Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Pazartesi günü resmi tatil mi?
Abone Ol google-news

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı güne kısa bir süre kala, öğrenciler, veliler ve çalışanlar; "18 Mart okullar tatil mi?" soruna yanıt arıyor. 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu yıl yalnızca Çanakkale'deki eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


18 mart haberleri yarın okullar tatil mi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Aracı gazetecilerin üzerine sürdü

Aracı gazetecilerin üzerine sürdü
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı