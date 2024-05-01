Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:50

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:50

Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi'nde resmi izin günleri yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli eğitim kurumları kapalı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi?

2 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için her resmi tatilde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs Çarşamba günü tatil ancak 2 Mayıs Perşembe günü okullar açık olacak.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Yani, 19 Mayıs tatili bu yıl hafta sonu tatiliyle birleşmiş olacak.