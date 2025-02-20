Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?
Sibirya üzerinden yurda giriş yapan Altay Kar Fırtınası, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili oldu. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?
İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat Perşembe günü için tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları ardından beklenen kar fırtınası İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili kararı aldıklarını bildirdi.
Şimdi gözler 21 Şubat Cuma günü için İstanbul Valiliği duyurularında.
21 Şubat Cuma günü için henüz bir açıklama bulunmuyor. İlçe ilçe değerlendirilen hava durumu verileri ile yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.
Etiketler: #yarın okullar tatil mi #kar fırtınası #kar tatili
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