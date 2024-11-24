Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:18

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:18

Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi okul var mı?

TÜRKİYE KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA!

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor.

Fırtına, sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.

Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edildiği araştırılmaya başlandı.

Ancak 25 Kasım Pazartesi günü henüz tatil açıklaması yapan bir il bulunmuyor. Konu ile ilgili Valiliklerden açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.