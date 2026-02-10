Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gözler valiliklerden yapılacak son dakika açıklamalarına çevrilirken, 11 Şubat 2026 tarihinde kar tatili ilan edilen iller öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 11 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

11 ŞUBAT’TA KAR TATİLİ VAR MI?

11 Şubat Çarşamba günü için şu ana kadar herhangi bir kar tatili kararı alınmadı. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde, haberimiz güncellenecektir.

10 ŞUBAT’TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

Ağrı’da Okullar Tatil

Kar yağışı nedeniyle Ağrı’da 10 Şubat 2026 Salı günü okullar tatil edildi. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verileri doğrultusunda il genelinde beklenen kar yağışı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski nedeniyle; il genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile köy okullarında görev yapan öğretmenler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Van’da 4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Van’ın Özalp, Muradiye, Saray ve Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2026 Salı günü eğitime ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve sis sebebiyle ilçelerdeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin de karara dâhil olduğu belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0–6 yaş çocuğu bulunan annelerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.