Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:05

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:05

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar açıklandı. Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? 31 Aralık metrolar kaça kadar açık?

YILBAŞINDA METRO MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak.” dedi.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenlerken metrobüs için 221 ek sefer planlandı.

Metro hatlarının büyük bir kısmının 24 saat hizmet vermesi, tramvay ve füniküler hatlarının 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışması planlandı.

Şehir Hatlarının da yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlemesi bekleniyor

Resmi tatil kapsamında 1 Ocak günü toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.