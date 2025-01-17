Yarıyıl tatilinde öğrencilere özel Körfez gezisi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:16

2024-2025 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ ve İZDOĞA genel müdürlükleri, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine özel Körfez turları hazırladı. Geziler, tarihi Bergama Vapuru ile yapılacak. Vapur, Konak İskelesi'nden hareket ederek sırasıyla Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üçkuyular, Güzelyalı, Karantina ve Karataş kıyılarından geçecek, turunu yine Konak İskelesi'nde tamamlayacak.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER HAZIRLANDI

Çocuklar; İzmir Körfezi’nin ev sahipleri flamingolarla ilgili yaratıcı drama, gemici düğümleri atölyesi, Gediz Deltası’nda yaşayan kuş türlerini tanıma amaçlı boyama, danslar ve sürpriz hediyelerin de olduğu keyifli etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirecek.

Turlar, 3-6 yaş grubu için 21 ve 28 Ocak salı günleri; 7-12 yaş grubu için ise 23 ve 30 Ocak perşembe günleri gerçekleştirilecek. Konak İskelesi’nden saat 14.00’te kalkacak vapur, turunu saat 16.00’da aynı iskelede tamamlayacak. Tur boyunca vapur içerisinde Grand Plaza Büfe hizmeti de olacak. Ebeveyn ya da öğretmen katılımıyla gerçekleşecek turların bilet fiyatları öğrenci için 150 TL; yetişkin için 250 TL olarak belirlendi. Yaş gruplarına göre etkinlikler farklı planlandığından biletler alınırken çocuk yaşının belirtilmesi önemli.