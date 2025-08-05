YAŞ’tan ‘sürpriz’ çıktı: CHP’den ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında kamuoyunun beklentisi Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının görevlerine devam etmesiydi. Ancak böyle olmadı. Görev süresi 2027’de dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 64 yaşındaki Gürak, 2023’te göreve getirilmişti. Gürak’tan önceki iki Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar ve Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olmuştu.

BAYRAKTAROĞLU YENİ GENELKURMAY BAŞKANI

Metin Gürak’ın yerine, 2023’te Kara Kuvvetleri Komutanı yapılan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. 64 yaşındaki Bayraktaroğlu, 2020’de Genelkurmay II. Başkanı olmuş, 2021’de ise orgeneralliğe terfi etmişti. Bayraktaroğlu’nun ismi kamuoyunda daha çok CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenin ihracının arkasındaki isimlerden birinin Bayraktaroğlu olduğunu iddia etmiş, “Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum” sözlerini kullanmıştı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e, “Ayağını denk al” demiş, Bayraktaroğlu’nun da içinde olduğu komutanlar Özel’e manevi tazminat davası açmıştı.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI’NIN ‘BİNALİ YILDIRIM’ ÖVGÜSÜ

Selçuk Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise 1’inci Ordu Komutanı Metin Tokel atandı. Orgeneralliğe geçtiğimiz yıl terfi eden 64 yaşındaki Tokel, daha önce NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yapmıştı. Tokel’in ismi 2016 yılında tümen komutanıyken, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın ziyaretinde kullandığı, “Zatıalinizin buraya gelişiyle birlikte başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğinizi hissetmiş gibi, sizin gözlerinizden öptüklerini arkadaşlarımız ifade etti. Buraya gelmenizden şeref duyduk, onur duyduk, Allah sizden razı olsun” sözleriyle gündeme gelmişti.

HAVA VE DENİZDE GÖREVE DEVAM

YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri birer yıl uzatıldı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

12 ŞEHİDİN KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

6 Temmuz’da 12 askerin metan gazı ve beraberindeki gazlar nedeniyle mağarada şehit olduğu olayda birlik komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Nasuhoğlu da emekliye sevk edildi. Nasuhoğlu’nun ismi, kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili idari tahkikatın son aşamaya geldiğini ve sonuçlarını bu hafta açıklayabileceğini duyurmuştu.

AZERBAYCAN’A ORGENERAL DANIŞMAN

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanı olan korgeneral Bahtiyar Ersay, YAŞ kararlarıyla orgeneralliğe terfi etti. Ersay, Azerbaycan ordu üniforması ile de görüntülenmişti.

CHP’DEN TEPKİ: ORDUYU ZAYIFLATIR

CHP’nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, karara ilişkin açıklama yayımladı. Bağcıoğlu, “Libya ve terörle mücadele harekat sahalarında büyük tecrübeye sahip Genelkurmay Başkanı görev süresini tamamlamadan emekli edilmiş, mevcut Genelkurmay Başkanı’na göre kıta görevi süresi daha sınırlı olan Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır. Sıradışı ve askeri gereklilikler dışındaki şahsa özel uygulamalar, TSK’nın geleneksel terfi ve komuta sistemini zayıflatma riski taşımaktadır” uyarısında bulundu. Kararların siyasi saiklerle alındığını savunan Bağcıoğlu, “Hava Kuvvetleri Komutanı’nın görev süresi uzatılırken Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı’nın teamüller dışına çıkılarak erken bir şekilde emekliliğe sevk edilmesi soru işaretlerini artırmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın görev süresi bir yıl daha uzatılırken yüksek tecrübeye ve bilgi birikimine sahip kuvvet komutanı adayı, Balyoz mağduru Donanma Komutan Yardımcısı’nın erken bir şekilde emekliye sevk edilmesi dikkat çekicidir” dedi. Bağcıoğlu, “Bunun yanı sıra, beş teğmenimizin ordudan ihracında imzası bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Disiplin Kurulunda görevli bir generalin bir üst rütbeye terfi ettirilmek suretiyle bu kararından dolayı ödüllendirildiği de kamuoyunda gündeme gelmiştir” açıklamasını yaptı.