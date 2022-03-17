Yasa değiştiren seçim kaybeder

17 Mart 2022 Perşembe, 02:00

İktidarın TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi sonrası siyasi partiler “simülasyon” çalışmalarına başladı. İktidar cephesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ittifakların Türk siyasi yaşamına dahil olduğu 2018 seçimleri ve öncesine göre “oy hesabı” yapıyor.

2018 seçimlerinde AKP yüzde 42.6; CHP yüzde 22.6, HDP yüzde 11.7; MHP yüzde 11.1; İYİ Parti yüzde 10 oy almıştı. İktidarın yaptığı simülasyona göre, mevcut teklifteki düzenlemeler 2018’de yürürlükte olsaydı, o dönemki seçimden birinci çıkan AKP, “yaklaşık sekiz milletvekili”, MHP ise “yaklaşık altı milletvekili” daha kazanmış olacaktı. CHP ve İYİ Parti ise milletvekili kaybedecekti.

İktidarın bu hesaplarına karşılık muhalefet cephesi, “Evdeki hesap çarşıya uymazsa?” sorusunu gündeme getiriyor. 2023’te “AKP ve MHP’nin oy kaybedeceğini” vurgulayan muhalefet cephesi, iktidara “1991” göndermesinde bulunuyor. 1987 seçimleri sonrası seçim yasasında iki değişiklik yapılmış ve sonrasında ANAP 1991’de iktidarı DYP’ye kaptırmıştı.

YILMAZ KOLTUĞU KAYBETMİŞTİ



1991 yılındaki seçimlerde, yüzde 27.03 ile DYP birinci parti olarak çıkmıştı. Böylece parlamentoya 178 milletvekili göndermişti. ANAP ise aynı seçimde yüzde 24.01 oyla parlamentoda yalnızca 115 koltuğa erişebilmişti. Böylece Mesut Yılmaz, Başbakanlığı Süleyman Demirel’e bırakmıştı.

