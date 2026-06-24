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Yasa dışı avcılıkla mücadele: 50 metrelik ağ sudan çıkarıldı

Yasa dışı avcılıkla mücadele: 50 metrelik ağ sudan çıkarıldı

24.06.2026 00:31:00
Güncellenme:
İHA
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Yasa dışı avcılıkla mücadele: 50 metrelik ağ sudan çıkarıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Karaköy Mevkii Güzelhisar Çayı üzerinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla suya bırakılmış 50 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi.
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Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli su ürünleri teknik personeli, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.

Karaköy Mevkii Güzelhisar Çayı üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında, suya yasa dışı yollarla bırakılmış bir misina ağı tespit edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki misina ağına, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Yetkililer, doğal yaşamı ve balık popülasyonunu tehdit eden kaçak avcılık faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

İlgili Konular: #İzmir #avcılık