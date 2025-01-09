Yasa dışı avlayanlara 653 bin 294 lira ceza!

Altınova'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi. Tekneler ve ekipmanlara el konulurken, deniz ürünleri doğal ortamlarına iade edildi.

Yasa dışı avlayanlara 653 bin 294 lira ceza!
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DHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:01

Yalova yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye, toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi ve Yalova Ro-Ro Terminali'nde, 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yapıldığı ihbarı sonrası Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Teknelere düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Teknelerdeki makine ile avcılıkta kullanılan dalış tüpü, kompresör seti, dalgıç kıyafeti, regülatöre, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Öte yandan yasa dışı avlanan su ürünleri denize geri bırakıldı. 


Etiketler: #midye

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