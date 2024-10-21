Yasa dışı yollarla yurda girerken yakalandılar!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #Güvenlik #yabancı #Operasyon
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