Yer Edirne... 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Yer Edirne... 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:17

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #EDirne #Güvenlik #yabancı

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