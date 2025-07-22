Yasa teklifi Meclis’ten geçti, artık eczanelerde satılabilecek: Kenevire AKP onayı!

TBMM Genel Kurulu'nda kenevirin kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren 29 maddelik Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Buna göre tıbbi kenevir ürünleri eczanelerde satılabilecek. ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleriyle kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine ruhsatlandırma ya da takip işlemlerini Sağlık Bakanlığı yapacak. Sadece eczanelerden satılacak bu ürünlerin izin ve satışıyla, kenevire dair usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı’yla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

‘ESRAR ZARARSIZMIŞ ALGISI YARATABİLİR’

Meclis’te teklife ilişkin sert tartışmalar yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kenevirin tıbbi kenevir olmak dışında ciddi bir şekilde kapsamının genişletilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Tıbbi kenevirle ilgili düzenlemenin zaten olduğunu anımsatan Pala, “Burada yapılan, kenevirin esrara dönüşmesine yol açabilecek bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir ki Türkiye'deki bağımlıların yüzde 80'inden fazlasının esrar bağımlısı olduğu bilindiği için bu madde asla kabul edilemez, hemen geri çekilmelidir” dedi. Pala, “Yapılan düzenlemeyle kenevirin halk adında "esrar" diye bilinen maddenin kullanımı sanki zararsızmış gibi bir algı yaratma potansiyeli var; bunu halk sağlığı açısından bir tehdit olarak gördüğümüz için itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ESRAR KULLANIMINI TOPLUMA NASİP EDECEKSİNİZ’

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da AKP’ye “Her şey bize nasip oldu diye söylüyorsunuz ya, esrarın da kullanımını bu topluma siz nasip edeceksiniz gibi görünüyor” tepkisinde bulundu. Karaoba, “Türkiye Psikiyatri Derneğinin fikrini almadan, Türk Tabipleri Birliğinin çekincelerini dinlemeden 9'uncu maddeyi geçirmek tarihte AK Parti ile esrarın birlikte anılması anlamına gelecektir” diye konuştu.

‘TİCARİ KAYGININ BELGESİ’

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise “Esrarın etken maddesinin eczanelerde satılacak olmasının yaratacağı yanlış algı mutlaka değerlendirilmelidir. Madde bağımlılığının arttığı bu ortamda bunun için gereken mücadele verilmez iken, sahada birçok temel ilacımız daha bulunmaz iken bu uygulamaya öncelik verilmesi anlaşılır değildir” dedi. Yaman, kanun teklifinin gerekçesinde "Kenevirin dünyada ciddi bir pazarının olduğu" ibaresinin bulunmasını ‘ticari kaygının bir belgesi’olarak değerlendirdi.

‘SİNSİ BİR KUMPAS’

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan yasa teklifini, “AKP iktidarının halk sağlığını tehlikeye atan ve rantçılara alan açan sinsi bir kumpası” olarak yorumladı. Yasayla dişi kenevir üretiminin önü açılmak ve mevzuatta tanımlı kullanım alanının kontrolsüzce genişletilmesinin amaçlandığını söyleyen Çan, "Sağlık ve destek ürünü" "kişisel bakım ürünü" gibi ifadelerle hukuk mevzuatında yeni bir gri alan açıldığını belirtti. Çan, “Nerede satılacağı belirlenmiş olsa da hangi ürün, hangi doz, kim ruhsatlandıracak, hangi koşulda satılacak; bunların hiçbiri belli değil. İşte burayı, Türkiye Büyük Millet Meclisini, cumhuriyeti kuran bu yapıyı buna alet etmek istiyorsunuz; biz buna izin vermek istemiyoruz” dedi.