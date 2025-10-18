Yasadışı bahis çetesinin günlük hesap hareketliliği 5 milyon lira

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı 5 internet sitesi üzerinden ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 5 milyon lira olduğu belirlenen şüphelilerin, suçtan elde ettikleri parayı, kripto paraya çevirdiği saptandı. Şüphelilerin suç işlemek için günlük kiralık daireler tuttuğu, yakalanmamak için de sık sık adres değiştirdiği belirlendi.

Bu tespitlerle şebekeye üye 30 şüphelinin yakalanması için, 14 Ekim’de Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, diğeri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.