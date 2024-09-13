Yasadışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı
Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, Engin Polat’ta burada zengin oldu başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.
Engin Polat suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti. Sosyal medya sitesi üzerinden bir bahis hesabı reklamında Engin Polat’ı kullandı. Hesap yaptığı reklamda kendinden bahsederek Engin Polat’ta burada zengin oldu başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.
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