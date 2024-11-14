Yasadışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medya hesabından yasadışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., gözaltına alındı.

Yasadışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:05

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasadışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı.

Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı.

Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.


Etiketler: #Samsun #bahis #gözaltı

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