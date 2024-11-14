Yasadışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı
Samsun'da sosyal medya hesabından yasadışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasadışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı.
Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı.
Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’