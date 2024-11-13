Galatasaray'a soruşturma açılmıştı: Savcılıktan yasadışı bahis reklamı kararı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:43

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray Kulübü için yasadışı bahis sitesine ait bir reklamla sahaya çıkmasıyla ilgili suç duyurusu karara bağlandı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in haberine göre Galatasaray Kulübü, savcılığa yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşmasının TFF'den görüş alınarak yapıldığını, yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

SAVCILIKTAN KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Savcılık soruşturmayı KYOK (Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı.

Savcılık kararı şu şekilde:



