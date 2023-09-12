Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasadışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
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