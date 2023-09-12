Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:13

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:13

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.