Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasadışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:13
Yasadışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
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MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.


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