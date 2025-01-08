Yasadışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne
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