Yasal altyapısı olmadan açılan temsilcilikle 6-7 bin euro maaş alıyorlar: Tapu kadastroda ballı koltuk

Kamu, dönem dönem ballı koltuklara oturup az işle, belki de hiç çalışmadan maaş alan insanlarla gündeme geliyor. Edinilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, yasal altyapısı bulunmadan Almanya Berlin’e temsilcilik açtı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hangi amaçla Berlin’e temsilcilik açtığı konusu belirsizliğini koruyor.

Temsilci olarak atanan isimler ‘keyfi olarak’ belirlenerek önce Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçiriliyor. Kadro geçirme işleminin ardından Berlin’e temsilci olarak atanan isimlerin atamalarında hiçbir seçilme ölçütü bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın 22 Kasım 2018’de yayımlanan "Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik" düzenlemesi olmasına karşın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan atamalar, “Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” düzenlemesinin ilgili maddesine de aykırılık bulundurmasıyla dikkat çekiyor.

DİPLOMATİK STATÜ KAZANIYORLAR!

Kurum, Rahip Brunson krizi öncesinde 12 temsilcilik açma kararı almış, ekonomik kriz sebebiyle bu kararı uygulamaya koymamıştı. Bu kapsamda yalnızca Berlin’e yapılan atamalarda, göreve ilk gelen isim geçici olarak 1 yıl görev yaptı. İkinci atanan kişi, 6 yıl görevde bulundu. Üçüncü atanan kişi 3 buçuk yıl boyunca temsilcilik yaparken 1 Ağustos 2025’te Berlin Temsilciliği’ne Tapu Ataşesi olarak atanan son ismin 4 yıllık görevlendirmesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu atama yapılmadan önce herhangi bir duyuru yapılmadı, başvuru da alınmadı. İsimler, görev başındayken Dışişleri Bakanlığı Ataşesi maaşı olarak 6-7 bin euro (286-334 bin lira) arasında ücret alıyor. Ataşe olduğu için diplomatik statü kazanan temsilciler, her türlü avantajı da kullanabilir duruma geliyor.