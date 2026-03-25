Yasal düzenlemeler gündemdeyken muhalefetten uyarı: 'Tutuklu gazetecileri unutmayız'

Yeni çözüm süreci kapsamında yapılacak düzenlemeler silah bırakacak teröristler üzerinden tartışılsa da muhalefet partileri komisyon raporunun yedinci bölümündeki demokratikleşme adımlarında AKP ve MHP’nin de imzası olduğunu anımsatıyor.

Bayramdan önce yapılan değerlendirmelerde sürecin yasal adımlarının bayram sonrası ele alınmaya başlanacağının konuşulduğunu anımsatan bazı komisyon üyeleri “Meclis Başkanının bayram sonrası rapor ekibiyle yeniden bir araya gelebileceği bir temenni, niyet beyanı olarak söylenmişti ama henüz bunun için konuşulan bir şey yok. Burada daha çok normal yasama süreci gibi ilerleyen bir süreç olacaktır. Yani iktidar bir yasal düzenlemeyi Meclis’e getirir, yasanın görüşmeleri öyle başlar. Normalden farklı olarak, yasal düzenleme Meclis’e getirilirken gruplara bir fikir danışma ziyareti yapılabilir” diyor.

DEMOKRATİKLEŞME UNUTULMAMALI

Yasal düzenlemeler konusu gündeme geldiğinde sadece silah bırakma konusunun konuşulmaması gerektiğini belirten komisyonun muhalefet partili üyeleri “İkisi farklı başlıklar ama ortak raporda demokratikleşme adımları da var ve bunun altında AKP’nin de MHP’nin de imzası var. Bu nedenle süreç yasal düzenlemeye geçtiğinde demokratikleşme adımları da dışlanmamalı. Elbette birinin görüşülmesi diğerinin şartı olmaz ama onların da konuşulmasına geçilmeli” görüşünü paylaşıyor.

Bu noktada son dönemde tutuklanan gazetecileri anımsatan bazı komisyon üyeleri “Yasal düzenlemeler Meclis’e geldiğinde bu tutuklulukları da gündeme getireceğiz. Ortak raporda ifade özgürlüğünün güçlendirilmesiyle ilgili bir maddemiz vardı. Buna bağlı olarak ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gibi suçların ya ortadan kaldırılması ya da hapis şartlarının düzeltilmesi gibi bazı konuların ele alınması lazım. Sürecin yasal düzenlemeleri sadece silah bırakma üzerinden düşünülmemeli” diyor.