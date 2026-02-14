Yasal düzenlemeler konuşulurken Gürlek’in atanması süreci nasıl etkileyecek: 'Bakanlığı savcılık gibi olmasın'

Yeni çözüm süreci komisyonu ortak rapor çalışmasında çıkarttığı taslak metin üzerinden çalışmalarını bitirmeye hazırlanıyor. Komisyonun ortak raporunda Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması; infaz düzenlemelerinde, ceza yasasında ve Terörle Mücadele Yasası gibi yasalarda değişiklik yapılmasıyla ilgili detay vermeyen önerilerin yer alması bekleniyor.

Süreçte bu çerçevede yeni yasal düzenlemeler yapılması beklenirken; Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in atanmasının süreci nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. DEM Parti, süreç kapsamında ileride önemli yasaların görüşüleceğine dikkat çekerek; “Gürlek’in savcılık dönemindeki tutumlarını bakanlık dönemine yansıtmaması gerektiğini” vurguluyor. Bu kapsamda parti kurmayları, “atamaya şüpheli baktıklarını” belirtiyor.

‘GEÇMİŞİ KUŞKUYU ARTIRIYOR’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Gürlek’in Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e kadar pek çok ismin ceza almasına neden olan davalarda rol oynadığını anımsattı. Şu ana kadar pek çok alanda uygulanmayan AYM kararlarına da değinen Temelli, atama için “hayal kırıklığı” yorumunu yaparak “Çünkü hukuk hayatı boyunca yaptıkları; Adalet Bakanlığı’yla taçlandırılacak bir şey değildir. Selahattin Demirtaş davası, İmamoğlu davası, Ayşe Barım... Alt alta koyduğunuzda hepsi hukukun kara sayfalarını oluşturan davalar” dedi. “İleride Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesi açısından önemli düzenlemeler olacak” diyen Temelli “Geçmiş icraatlarından dolayı kuşkularımız artıyor. Umarım bu icraatleriyle hareket etmez” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’DAN AYRI HAREKET ETMEZ’

CHP kurmayları ise, “sadece Gürlek’in atamasının bile demokrasi açısından olumsuz bir mesaj verdiğini” vurguluyor. Sorunun sadece kendi karşılaştıkları Kent Uzlaşısı soruşturmaları, parti kapatmaya yönelik girişimler, kurultay davası ya da belediyelere operasyon olmadığını belirten partililer “İstanbul’daki tavrını Türkiye genelinde uygularsa; her parti açısından tehlike olur. Ki biz de uzun zamandır bunu söylemeye çalışıyoruz” diyor. Buna karşın kurmaylar “Gürlek’in atanmasının sürece etkisi ne olur?” sorusuna karşı “Gürlek, Erdoğan’ın isteklerinden bağımsız hareket etmez. Orada yine belirleyici olan Erdoğan’ın tavrı olur” yanıtını veriyor.