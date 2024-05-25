Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi Beşiktaş’ta sokak hayvanları için eylem düzenledi

Yayınlanma: 25.05.2024 - 16:32

Güncelleme: 25.05.2024 - 16:32

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokak hayvanlarına yönelik yeni yasa tasarısına karşı bugün İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir protesto düzenledi. Ülke genelinde birçok şehirde eş zamanlı olarak yapılan eylemlerde, hayvanseverler yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Eyleme katılan hayvanseverler, "Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" sloganları eşliğinde tasarının sokak hayvanlarına zarar vereceğini vurguladı. Protestocular, ellerinde "Sömürüye Karşı El Ele" ve "Sokaktayım Yanındayım" yazılı dövizler taşıdı.

İnisiyatif, yasa tasarısı geri çekilene kadar her gün meydanlarda eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Aktivistler, mevcut tasarının sokak hayvanlarının yaşam alanlarını kısıtlayacağını ve onların doğal ortamlarından koparılmalarına neden olacağını savundu.

''ETKİLİ ÖNLEMLER ALINSIN''

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, hayvan haklarının korunması gerektiği ve daha etkili yasaların çıkarılması için mücadele edileceği ifade edildi. Hayvanseverler, yetkililere çağrıda bulunarak, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve sömürüye karşı daha etkili önlemler alınmasını talep etti.

Eylem sona ererken, katılımcılar haklarını savunmak için kararlı olduklarını ve mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler.