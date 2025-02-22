Yaşam süresi en uzun iller belli oldu: İlk sıradaki kent şaşırttı

Türkiye geneli için doğumda beklenen yaşam süresi 77,3 yıl olarak hesaplandı. Yaşam süresinin en fazla olduğu 15 ilin 7’sini ise Doğu ve Güneydoğu illeri oluşturdu. İşte ilk sıradaki il...

Yaşam süresi en uzun iller belli oldu: İlk sıradaki kent şaşırttı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:01

TÜİK'in 2021-2023 raporlarına göre Türkiye'de illere göre doğuşta beklenen yaşam süresini belli oldu. TÜİK verilerine göre; Türkiye geneli için doğumda beklenen yaşam süresi 77,3 yıl olarak hesaplandı.

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3'a düştü.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,3 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu.

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi arasında 5,3 yıl fark bulunuyor.

TÜİK verilerine göre beklenen yaşa süresinde bir önceki dönem ilk 5’te yer alan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane son araştırmada ilk 10’un dışında kaldı. Listede Doğu Anadolu illeri ilk sıraları kaptı.

İŞTE O İLLER

Gazete Duvar’ın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre beklenen yaşam süresinin en fazla olduğu 15 il ise şu şekilde:

15 – Giresun: 79,0

14 – Trabzon: 79,0

13 – Burdur: 79,0

12 – Erzincan: 79,1

11 – Bolu: 79,1

10 – Artvin: 79,1   

9 – Bayburt: 79,1    

8 – Iğdır: 79,1

7 – Ankara: 79,2

6 – Hakkari: 79,3

5 – Bingöl: 79,3

4 – Muğla: 79,3

3 – Mardin: 79,7

2 – Şırnak: 79,7

1 – Tunceli: 80,8


Etiketler: #yaşam süresi #ortalama yaşam süresi

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