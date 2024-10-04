Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:35

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuran Heper yaptığı açıklamayla 6 Ekim 1990 tarihinde yaşamını yitiren İslam Tarihçisi Bahriye Üçok'u andı. Üçok’un gericiliğe karşı mücadele eden bir aydınlanma savaşçısı olduğunu belirten Heper, “Kör karanlığa karşı bilimin ışığını kararlılıkla yükselten Üçok, bu mücadelesinin bedelini canı ile ödedi. Türkiye’nin ilk kadın ilahiyatçısı idi. İslam tarihi ve İslam’da kadınların yeri üzerine araştırmalar yaptı. Araştırmaları, onu laikliğin kararlı bir savunucusu kıldı. Bir kadın olarak siyasette de kendini var eden Üçok, yaşamı boyunca halkın yararı için mücadele etti. Üçok, 6 Ekim 1990 tarihinde evine gönderilen bir bombalı paketle katledildi. Kızı Kumru Üçok’un gözleri önünde işlenen bu cinayetin üzerinden otuz dört yıl geçti. Diğer aydın katliamlarında olduğu gibi eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen kimileri yargı önüne getirildiler Ancak arkalarındaki örgütler ya da güçler saptanmadı. Bu nedenle ülkemizde aydın cinayetlerini, toplu katliamlar izledi. Ne yazık ki bu katliamların sorumluları da bulunmadı. Cezasızlık olgusu, karanlık güçleri daha da cesaretlendirdi. Gericilik giderek güç kazandı.. Bilim, yerini hurafeye bıraktı. Sorgulamayan, hak aramayan, boyun eğen bir nesil yaratılmaya çalışıldı” dedi.

‘LAİKLİK MÜCADELESİNİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ’

Kadınlar olarak mücadele kararlılığı içinde olacaklarını söyleyen Heper, “Üçok, eserlerinde ve konuşmalarında, irticanın ortaçağ kalıntısı olduğunu belirtiyor ve kadınların hak mücadelesinin aynı zamanda laiklik mücadelesi olması gerektiğini ifade ediyordu. Biz laiklik mücadelesinin önemine bütün kalbimizle inanıyoruz. “Siyasal, toplumsal, hukuksal, ekonomik, düşünsel ve bilimsel kurumların, ilişkilerin ve etkinliklerin dinsel ideolojiden arındırılması” demek olan laikliği savunmanın ve gerçekleştirmenin kendi yaşamımızı korumak olduğunu biliyoruz. Ve yine Üçok’un dediği gibi bunları başarmanın tek yolunun “birlik” olduğuna da inanıyoruz. 29 Ekim Kadınları olarak, her yıl olduğu gibi bugün de anıtının başında, laiklik başta olmak üzere Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkmaya ve onları çağın gereklerine uygun olarak ileri taşımaya devam edeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.