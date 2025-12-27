Yaşar Güler, ‘S-400 bizim için elzem’ demişti: ‘Tutarsız açıklamalar kafa karıştırıyor’

Türkiye hava savunmasını güçlendirebilmek için bir süredir çeşitli hamleler yapıyor. Birleşik Krallık ile yapılan Eurofighter anlaşması kapsamında ilk uçakların 2030 yılında gelmesi planlanıyor. Rusya’dan S-400 satın aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılan Türkiye, bu uçakları da envanterine katmak istiyor.

BARRACK NET KONUŞMUŞTU

Ancak ABD’nin bu konuda tavrı net. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Aralık ayının başında, “Türkiye F-35 almak istiyorsa S-400’e sahip olmamalı” demişti. Barrack, bu konunun 4-6 ay içinde çözülebileceğini söylemişti. Buna paralel olarak, Bloomberg’de 10 gün önce yayımlanan bir kulis haberinde, Ankara ile Moskova’nın bu konuyu istişare ettiği yazıldı. Türkiye, S-400’ü Rusya’ya geri gönderebilmek için formül arıyor.

GÜLER’DEN S-400 ÇIKIŞI

Kulislerde bunların konuşulduğu bir ortamda, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, S-400’lerin Türkiye için elzem olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Gazetemizde Mustafa Çakır imzasıyla yayımlanan habere göre, Güler, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun’un bütçe görüşmelerinde ilettiği soruları yazılı şekilde yanıtlayarak, “S-400 hava savunma sistemi ülkemizin uzun menzilli bölge hava savunması için elzemdir. F-35 tedariki kapsamında, görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca SİPER sisteminin geliştirilmesi bu kapsamda önem arz etmiş ve çalışmalar hızlandırılmıştır” ifadelerini kullandı. Soruyu soran Aygun ise, Barrack’ın sözlerini anımsatarak, “Bakan F-35’leri nasıl alacağımızın yanıtını veremedi” dedi.

‘BELİRSİZ DURUM, TUTARSIZ AÇIKLAMALAR’

Benzer bir tepki de CHP’nin Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’dan geldi. Bağcıoğlu, “F-35/S-400 sürecindeki belirsizlik ve tutarsız açıklamalar kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bu alanda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüşlerini esas alan, milli menfaatlere uygun ve siyasi sorumluluk üstlenilmiş net bir devlet politikasına ihtiyaç vardır” sözlerini sarf etti.

Bağcıoğlu ayrıca, “Birleşik Krallık ile imzalanan yeni uçak sözleşmesi olumlu olmakla birlikte, ABD’den F-16 Blok 70 tedarikinde yaşanan gecikmeler kabul edilemez boyuttadır. Her ne kadar sorun olmadığı belirtilse de, ön ödemesi yapılmış olmasına rağmen üretim sözleşmesinin imzalanmamış olması ciddi bir yönetim sorunudur” açıklamasını yaptı.

Türkiye, F-35 için yaptığı 1 milyar 400 milyon dolar ödemeyi, programdan çıkarılmasının ardından, 40 adet modern F-16’ya kaydırmıştı. Bu alımın neden hâlâ gerçekleşmediğine dair iki iddia var. Birincisi, Türkiye Eurofighter alımından sonra, F-35 de alabilirse, F-16’dan vazgeçebilir. İkincisi ise ABD, yüksek fiyat belirterek Türkiye’ye F-16 satmak istemiyor. Bu konuda resmî ve net bir açıklama bulunmuyor.