Yaşar Kemal'in 'Ada Hikayeleri'ne yeni boyut
İzmir usta ressam Ahmet Güneştekin’in gözünden usta yazar Yaşar Kemal’i dinlemeye hazırlanıyor. Güneşteki’nin ‘Gâvur Mahallesi’ sergisi kapsamında “Güneştekin’in Anlatımıyla Yaşar Kemal’in göç dili” söyleşisi düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Güneştekin Vakfı’nın katkılarıyla “Güneştekin’in Anlatımıyla Yaşar Kemal’in göç dili” söyleşisine ev sahipliği yapıyor. Ahmet Güneştekin’in Kültürpark Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşan “Gâvur Mahallesi” sergisi kapsamındaki söyleşi, 17 Kasım’da 18.00’de başlayacak. Söyleşi “göç” temasına odaklanan sergiyle iç içe yapılacak.
ADA HİKAYESİ’NDEN PASAJLAR DA OKUNACAK
Eren Aysan’ın yöneteceği söyleşide Güneştekin, Yaşar Kemal’in mübadele anlatımına yeni bir boyut getirecek ve kendisini de besleyen usta yazarın göç edebiyatını anlatacak. Güneştekin, Yaşar Kemal’in dörtlemesi “Ada Hikayesi”nden de pasajlar okuyacak.
Ressam Ahmet Güneştekin ve Yaşar Kemal’i göç konusunda buluşturacak söyleşinin ardından Güneştekin’in usta yazarın hayatından kesitler de sunduğu “Renkler” adlı belgesel filmi gösterilecek.
“Gâvur Mahallesi” 5 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak
Hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında 5 Mart 2023’e kadar her gün ziyarete açık serginin küratörlüğünü Şener Özmen üstleniyor. Sergide büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları bulunuyor.
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