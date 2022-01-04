Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT kavgası yaşandı.
Flash TV ekranlarında canlı yayınlayan 'Söz Meclisten İçeri' programında Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt birbirine girdi.
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların hakkının yendiğine dikkat çeken Enginyurt,Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" dedi.
''HAKLARINI RESMEN ELİNDEN ALDIN''
Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.
ENGİNYURT VE OKUYAN'DAN SERT SÖZLER
Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a ‘Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun' demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.
Enginyurt Okuyan'a ‘5 milyon EYT'liyi katlettin' ifadelerini kullandı.
Karşılıklı bağrışmaların yaşandığı programda Enginyurt, ayrıca Okuyan'a “4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin” dedi.
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