Yaşasaydı 32 yaşında olacaktı... Ali İsmail Korkmaz doğum gününde mezarı başında anılacak

Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde sevgi ve özlemle anılıyor. 2013 yılındaki Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de saldırıya uğrayan ve 38 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Korkmaz için bugün memleketi Hatay’da bir anma töreni düzenlenecek.

EKİNCİ MEZARLIĞI’NDA BULUŞMA

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), genç yaşta hayattan koparılan Ali İsmail’in hatırasını yaşatmak adına bir çağrı yayımladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Ali İsmail Korkmaz’ın bugün saat 17.00’de Antakya’daki Ekinci Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anılacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Ali İsmail Korkmaz'ı doğum gününde sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Saat 17.00'de mezarı başında buluşuyor, adını ve hatırasını birlikte yaşatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"HAYALLERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR"

ALİKEV, sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajda Ali İsmail’in eksikliğine ve mirasına şu sözlerle dikkat çekti:

"Bugün Ali İsmail Korkmaz’ın doğum günü. Yaşasaydı 32 yaşında olacaktı. Onun hayalleri, adalet duygusu ve dayanışmayı büyütme isteği hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Daha eşit ve özgür bir dünya için attığı adımlar, bugün de hepimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Biz de ALİKEV olarak onun bıraktığı yerden yürümeye devam ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013 gecesi Eskişehir’de sivil giyimli şahıslar ve bazı polis memurlarının saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren ve 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013 tarihinde henüz 19 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Korkmaz'ın katledilmesi, Türkiye’de adalet arayışının en önemli simgelerinden biri haline gelmişti.